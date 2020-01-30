Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçına hazır

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçına hazır, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular karşılaşma öncesi son idmanda taktik çalıştı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesislerindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Stancu, Sio ve Sessegnon katılmadı.

Kırmızı-siyahlı kafile, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçı, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'dan son gün transfer bombası: Alpaslan Öztürk
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı Son Dakika: Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:48:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]