Gençlerbirliği'nde 5 isim G.Saray maçında yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde 5 isim G.Saray maçında yok - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nde 5 isim G.Saray maçında yok

11 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği'nde 5 isim G.Saray maçında yok, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.


Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaray maçının taktiğini çalıştı.


Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat'ın da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Beştepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:33 
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