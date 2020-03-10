Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Fraport TAV Antalyaspor maçında 90 dakika görev alan isimler antrenmanı tamamlarken, diğer gruptaki futbolcular dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor arasındaki karşılaşma, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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