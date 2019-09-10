Gençlerbirliği'nde Trabzonspor hazırlıkları
49 dakika önce
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Başkent ekibi, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Başkent temsilcisi, taktiğe yönelik çift kale maçla günü tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:45
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