Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Trabzonspor hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor hazırlıkları

49 dakika önce

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor hazırlıkları, System.String[]

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Başkent ekibi, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.


Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.


Başkent temsilcisi, taktiğe yönelik çift kale maçla günü tamamladı.

Mustafa Kaplan, İlhan Cavcav, Beştepe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:45 
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