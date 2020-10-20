Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
20.10.2020 12:15
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor'a dün 2-1 mağlup olan başkent ekibi, yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.
Teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
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