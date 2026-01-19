Gençlerbirliği Yenilenme Çalışması Yaptı - Son Dakika
Gençlerbirliği Yenilenme Çalışması Yaptı

Gençlerbirliği Yenilenme Çalışması Yaptı
19.01.2026 17:43
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kalan Gençlerbirliği, antrenmanlarına hız verdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, yenilenme çalışması yaptı.

Kulübün açıklamasına göre Samsunspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular, salonda çalıştı. Karşılaşmada kısa süre görev alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde sahada antrenmana çıktı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleri ve sprintle başladı.

Kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda pas organizasyonlarına geçti. Daha sonra 2'ye 1 hücum ve savunma ağırlıklı özel çalışma yapan futbolcular, dar alanda çift kale maç oynadı. Günün tek antrenmanı, MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla sona erdi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
