Son Dakika Haberleri: Gençlerin Donanımlı Olması Türkiye'nin Gücü İçin Tartışılmaz Değerde"

Gençlerin Donanımlı Olması Türkiye'nin Gücü İçin Tartışılmaz Değerde"

13 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Geleceğimizi inşa ederken gençlerin bilgili ve donanımlı olması Türkiye'nin gücü bakımından tartışılmayacak kıymette ve değerdedir.

Gençlerin Donanımlı Olması Türkiye'nin Gücü İçin Tartışılmaz Değerde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Geleceğimizi inşa ederken gençlerin bilgili ve donanımlı olması Türkiye'nin gücü bakımından tartışılmayacak kıymette ve değerdedir." dedi.

Yazıcı, Çayeli'nde açılışı gerçekleştirilen Kitap Merkezi'nde yaptığı konuşmada, milletin okuma alışkanlığının artırılması için Millet Kıraathanesi'ne büyük önem verdiklerini, milletin huzuru için millet bahçelerini hazırladıklarını söyledi.

Çağın hayat boyu öğrenme çağı olduğunun altını çizen Yazıcı, "Öğrenmenin yaşı yok. Hayatın baştan sona her aşaması öğreticidir. Talipli olana öğretir." diye konuştu.

Yazıcı, açılışı yapılan Kitap Merkezi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde belediye ile ortaklaşa hazırlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah açılışı ile kalmaz. Açılış felsefesine uygun işlevselliğe kavuşturmak, açılış amacına uygun işlem yapmakla kaim. Her kitap bir değerdir. Kitabın kötüsü olmaz. Okumanın önemi orada. Okuyan, bilgisini artıran insan, iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt etme bakımından daha donanımlı hale gelir."

Hayati Yazıcı gençlere, "Zamanınızın önemli bölümünü kitap okumakla geçirirseniz ileride bunu faydasını göreceksiniz." diye seslendi.

Yazıcı, seçimlerin vatandaş için denetleme mekanizması olduğuna da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rasyonel söylemleri dikkate alın. Böyle uçan, ayakları yere basmayan söylentiler irademizi fesada uğratmasın. Vizyoner bakışlara önem vereceğiz. Biz hep öyle yaptık. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hep rasyonel yürüdük. Esas olan millettir. Bu çerçevede seçimleri değerlendireceğiz. Hayallerimiz var. Kişi olarak, millet olarak, hükümet olarak hayallerimiz var. Hayallerimizi projeye dönüştürmek, projeleri gerçekler haline getirmek donanımlı birikimli gençlikle mümkündür. Geleceğimizi inşa ederken gençlerin bilgili ve donanımlı olması Türkiye'nin gücü bakımından tartışılmayacak kıymette ve değerdedir."

Yazıcı, konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirerek, gençlerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yazıcı'ya, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk kitap hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: AA

AK Parti, Hayati Yazıcı, Türkiye, Güncel
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