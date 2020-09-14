Gençlerin yeni gözdesi 'spor şıklık' oldu - Son Dakika

Yeni eğitim-öğretim yılı için DeFacto, uzun bir aradan sonra okula dönecek ve ilk defa gidecek olan çocuklar için yeni spor markası DeFactoFiT'i beğeniye sundu. Kız çocukları için yoga ve pilates ürünlerinin favori olduğu koleksiyonda, erkek çocuklarının gözdesinin ise basketbol koleksiyonu olduğu bildirildi.

Okula dönüş yapacak çocuk ve gençler için yeni markasını duyuran DeFacto, aktif spor tasarımlarının ağırlıklı olduğu DeFactoFiT'in çok kültürlü uzman bir ekiple özel olarak tasarladığını açıkladı. Siyahtan beyaza, pembeden maviye, mürdümden yeşile geniş renk skalasına sahip DeFactoFİT Çocuk & Genç koleksiyonunda sevilen çizgi film karakterlerin desenleri de unutulmadı. Koleksiyonda ev ve iç giyim ürünleri, takımlar, sweatshirt'ler, tişörtler, çantalar ve aksesuarların da yer aldığı açıklandı.

ÇOCUKLARIN FAVORİ ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada, "Kız çocukları için yoga ve pilates ürünlerinin favori olduğu koleksiyonda erkek çocuklarının gözdesi basketbol koleksiyonu oldu. Koleksiyon 200'ü aşkın mağazada, www.defactofit.com, www.defacto.com adresinde ve mobil uygulamada satışa sunuluyor" denildi.