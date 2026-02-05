Gençlik Diplomasi Konferansı Konya\'da Düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde "Uluslararası Gençlik Diplomasisi Konferansı (IUCG)" düzenlendi.

Konya'da bir otelde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, uluslararası adalet, barış ve diplomasi gibi insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren önemli konularda gençlerin fikirlerinin, yaşanan sorunlara getirilecek en içten çözüm önerileri olacağını söyledi.

Bugünün dünyasının sadece teknolojik gelişmelerle değil, adalet arayışları, barış ve diplomatik çabalarla da izah edilmesi gerektiğini belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Bu gerçeği en iyi şekilde özümseyen gençlerimizin, kültür ve medeniyetimizin değerleri ile yaşadığımız çağın gerçeklerini daha kolay entegre ederek fikir ve duruş ortaya koyduklarına büyük bir gururla şahitlik etmekteyiz. Uluslararası birleşmiş kentler ve yerel yönetimler anlayışıyla düzenlenen bu konferans, insanlık vicdanının, adalet ve merhamet fikrinin gücü altında, gençlerimizin hayata daha geniş bir pencereden baktıklarına ve bakmaları gerektiğine işaret etmektedir."

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Sami Bayrakcı ise yarınların gençliğin eseri olacağına inandığını vurgulayarak, "İslam'ın ve Müslümanların yeryüzünde adaleti, hakkaniyeti, barışı tesis edeceği güzel günler sizin eseriniz olacak. Biz de Türkiye İmam Hatipliler Vakfı olarak, vakıflar olarak, dernekler olarak, kurumların başındaki yöneticiler olarak, sizin inşa edeceğiniz bu adil dünyaya hizmet etmekten şeref duyarız." ifadelerini kullandı.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Erol da Dünya Belediyeler Birliği simülasyonu olan konferansın, öğrencilerin küresel ölçekte kendi sorunlarını tartıştığı, çözüm ürettiği ve çok katmanlı düşünme becerilerini geliştirdiği bir öğrenme imkanı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından konferans oturumlarına geçildi.