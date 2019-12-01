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Son Dakika Magazin Gençlik Senfoni Orkestrası, Burak Kut ile aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika Magazin

Gençlik Senfoni Orkestrası, Burak Kut ile aynı sahneyi paylaştı

6 saat önce

Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinden oluşan 'Fatih Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası', sanatçı Burak Kut ile aynı sahneyi paylaştı.

Gençlik Senfoni Orkestrası, Burak Kut ile aynı sahneyi paylaştı, System.String[]

Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinden oluşan 'Fatih Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası', sanatçı Burak Kut ile aynı sahneyi paylaştı.


Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi orkestralarından 'Fatih Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası', sanatçı Burak Kut ile birlikte konser verdi. Fatih Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar saatler öncesinden gelerek yerlerini aldı. Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nin bünyesinde yürüttüğü eğitim projelerinde yetiştirdiği çocuk ve gençlerden oluşan orkestra, ünlü sanatçı Burak Kut ile birlikte klasik batı müziği ve diğer pek çok türü beraber seslendirdi. Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendiren Kut ve gençler, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel eserleri icra eden genç sanatçılar vatandaşlardan büyük alkış topladı. Konser sonunda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sanatçı Burak Kut'a çiçek takdim etti.


"Buradaki ambiyansı Türkiye'deki her yere taşıyacaklar"


Orkestrada yer alan öğrencilerin ileride kıymetli sanatçılar olacağını ifade eden Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Ben inanıyorum ki yarın İstanbul için, Türkiye için içlerinden çok kıymetli sanatçılar çıkacak. Buradaki ambiyansı Türkiye'deki her yere taşıyacaklar. Dışarıda sizi izleyenler de var. Benden daha büyük bir salon istiyorlar. İnşallah bundan daha büyük salonlarda tekrardan görüşmek dileğiyle" diye konuştu. - İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Burak Kut, Sulukule, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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