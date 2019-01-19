Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Köln'de

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Köln'de

26 dakika önce

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Köln kentinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu US Akademisyenler Platformu'nun düzenlediği etkinlikte spor kulübü temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Köln'de, System.String[]
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Köln kentinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu US Akademisyenler Platformu'nun düzenlediği etkinlikte spor kulübü temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

Burada katılımcılara hitap eden Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yapılanmaya girdiklerini belirterek, "Ülkemiz yeni bir yönetim sistemiyle, yeni bir yönetim anlayışıyla devam ediyor. Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir açıdan geleceğe yürümesi açısından daha önemli bir sistemle yola devam ediyoruz. Bu sistemin hepimiz için, özellikle de gençlerimiz için önemli bir imkan olduğunu görüyorum, düşünüyorum" dedi.

Burada yaşayan gençlerin gerek Almanya, gerekse Türkiye ile ilgili düşünce ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bizler bugün bu makamlardayız, yarın sizlere emanet edeceğiz. Sizlerin katkıları gerçekten ülkemizin geleceği, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları adına çok önemli" dedi.

- Köln

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Almanya, Mehmet Kasapoğlu, Köln, Dünya
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