Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bağlar'a Spor Tesisi müjdesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bağlar'a Spor Tesisi müjdesi

2 saat önce

Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun Ankara'da ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da genç nüfusun yoğun olduğu Bağlar ilçesine çok amaçlı spor tesisi yapacaklarını bildirdi.

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Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun Ankara'da ziyaret ettiği Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da genç nüfusun yoğun olduğu Bağlar ilçesine çok amaçlı spor tesisi yapacaklarını bildirdi. Başkan Beyoğlu, "Bağlar'ımızın gençlerine ve çocuklarına bu müjdeyi veren sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Bağlar ilçesi'nin spor ve gençlik ile ilgili durumu ve sorunları hakkında bilgi veren Başkan Beyoğlu, Bakan Kasapoğlu'ndan tesisleşme konusunda önemli bir söz aldı.

Bağlar ilçe Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede Bakan Kasaoğlu, Diyarbakır'ın ve Bağlar'ın spordaki potansiyelini bildiklerini dile getirerek çok amaçlı spor tesisi kazandıracaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu'nun tesis müjdesi sevinçle karşılandı

Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar'da ciddi oranda genç nüfus olduğuna dikkat çekerek, "Bağlar'ımızı eğitimde, kültürde ve sporda hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bunun için önemli projeler üzerinde duruyoruz, hayata geçiriyoruz. Bağlar, bu alanlarda makus talihini yenecek inşallah. Bugün de sayın bakanımızdan spor tesisi için güzel bir müjde aldık. Çok amaçlı bir spor tesisini ilçemize kazandıracaklarını ifade ettiler. Bu tesis Diyarbakır'ımız için kazanç olacak. Sayın bakanımıza vermiş olduğu spor tesisi müjdesi için kentimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR
Mehmet Kasapoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
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