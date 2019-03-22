Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü

15 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki güçlü askeri ilişkilerin ve Suriye'deki son durumun ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki güçlü askeri ilişkilerin ve Suriye'deki son durumun ele alındığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Patrick S. Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güler ile Dunford'ın 20 Mart günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye'deki güvenlik durumuna ilişkin son gelişmelerin ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca Münbiç yol haritasının tamamlanmasına ilişkin süreci konuştular ve DEAŞ'ın kalan unsurlarının da yok edilmesi için terörle mücadele çabalarındaki ABD-Türkiye iş birliğinin devamının önemine vurgu yaptılar. ABD ile Türkiye NATO ittifakının kilit üyeleri olarak ordular arasındaki güçlü ve devam eden ilişkilere sahiptir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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