Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim ile bir araya geldi - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim ile bir araya geldi
13.10.2020 13:22
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i askeri törenle karşıladı.
Askeri törenin ardından 2 komutan Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.
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