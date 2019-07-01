Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Rusya Federasyonu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib
gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye
ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA)
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
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