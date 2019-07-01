Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Yaşar Güler, Güncel
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