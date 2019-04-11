Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Çatı Davası

Genelkurmay Çatı Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu belirtilen eski Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü kurmay albay Ramazan Gözel, dün görülen celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Ergenekon ve Balyoz davalarının FETÖ'nün kumpası olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Gözel, örgüt tarafından binlerce sayfa sahte delil üretilerek yargılamalar yapıldığını, buna rağmen 15 Temmuz'un da faili olan FETÖ'nün darbeye ilişkin bir planının ortaya konulamadığını ileri sürdü.

Gözel, darbe girişimi başlamadan önce Kara Havacılık Komutanlığında görevli olan Binbaşı O.K'nin MİT'e giderek ihbarda bulunmasına rağmen teşebbüse ilişkin önlem alınmadığını iddia etti.

Savunmasında darbeye ilişkin suçlamalarda, o dönemde Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a dair beyanda bulunan Gözel, ifadesindeki "Hulusi Akar'ın özellikleri" başlıklı kısma başladığı sırada mahkeme başkanı tarafından, "Hulusi Akar'ın kişisel özelliklerinden çok kendi özelliklerinden bahsetsen." sözleriyle uyarıldı.

Duruşmaya, öğle arası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:12 Kaynak: AA
Güncel
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