SAVCI 9 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası 9 sanığın birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu belirterek bu sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını ve dosyanın mütalaa için kendisine gönderilmesini talep etti.

ERCAN GÜN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra talepleri sorulan sanıklardan Ercan Gün, "Örgüt üyesi olmadığım belirtildiği halde, etkin pişmanlıktan yararlanmak istememem iddianamede örgüt tavrı olarak değerlendirilmiş. O zaman itirafçı değil, iftiracı olmam isteniyor demektir" dedi. Gün, ByLock kullandığı iddiasına ise "ByLock kullandığım iddia ediliyor. Ama telefona ilişkin teknik kayıtlar birbirini tutmuyor. İlk kullanım ve son kullanım tarihleri arasında uyumsuzluk vardır. Adli emanette iki telefonum bulunmaktadır. İddia makamı bu telefonları ne zaman inceleyecek ve ben daha ne kadar bekleyeceğim? Telefonumdan alınan listede, 48 gazeteci, 8 emniyet amiri veya memuru, 4 savcı ve hakim, 3 avukat, 29 kişi kim olduğunu sim karta bakmadan bilmediğim kişi var. 25 yıldır polis ve adliye muhabirliği yapmış gazeteciyim. Bu hayatın akışında normaldir" diyerek tahliyesini talep etti.

4 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 13 Mayıs 2013 tarihli bozma kararı sonrasında yargılanan sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Osman Hayal, Salih Hacısalihoğlu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz ile bu dosyayla birleşen Ogün Samast hakkındaki bazı suçlamalara ilişkin zamanaşımı riski nedenler dikkate alınarak bu sanıklar hakkındaki dosyanın ayrılmasına ve mütalaa için savcıya gönderilmesine hükmetti. Ali Öz'ün ise ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi. İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör'ün bir sonraki celse dinlenmesine ve tanık olarak dinlenmesine karar verilen MİT görevlileri hakkında MİT Müsteşarlığı'ndan yazı cevabının beklenmesine de karar verildi. Duruşma 4-5-6 Eylül tarihlerine bırakıldı.



- İstanbul