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(Geniş haber) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ

13 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

(Geniş haber) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.  Reşadiye ayrımı Edirne istikametinde Kamil Erdem (35) yönetimindeki 34 BTF 333 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdem'in cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 
Bir görgü tanığı, "Sulama aracı emniyet şeridinde bekliyordu. Araç hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Patlama gibi bir ses geldi " diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan aracın görüntüsü
-Tankerden görüntü
- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması
-Cesedin araçtan çıkarılması
-Görgü tanıkları ile röp
-Alınan güvenlik önlemi
-Genel ve detay görüntüler
 


 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:31 Kaynak: DHA
Marmara, Güncel
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