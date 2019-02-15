Geniş Haber) Şişli Belediye Binasında Yangın
34 dakika önce
ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı.
ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken binada çalışanlar ise tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Şişli Darülaceze
Caddesi'nde bulunan Şişli Belediye Binasının bodrum katındaki elektrik trafosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belediye binasını kaplayan duman nedeniyle çalışanlar ise tedbir amaçlı bina dışına çıkartıldı. Yangının yaşandığı trafoda küçük çaplı patlamalar meydana gelirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından Şişli Belediyesi
Başkan Yardımcısı Halil Özer
basın mensuplarına yangınla ilgili açıklama yaptı. Özer, "Belediyemizin eksi birinci katında bulunan trafo merkezinde akülerden kaynaklı bir duman olayı vardır. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptı. İtfaiye
tedbir amaçlı geldi. Dumandan dolayı personelimizi boşalttık. Belediye binamızın elektriğini de tedbir amaçlı kestik herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi. Dumandan da etkilenen yok" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:17 Kaynak: DHA
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
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