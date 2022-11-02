Tüyler ürperten denizkızı hikayesi! Türkiye'nin o şehrinde görüldüğü söyleniyor - Son Dakika
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Tüyler ürperten denizkızı hikayesi! Türkiye'nin o şehrinde görüldüğü söyleniyor

02.11.2022 16:01
Tüyler ürperten denizkızı hikayesi! Türkiye'nin o şehrinde görüldüğü söyleniyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesi denizkızı efsanesiyle ünlü. Geniş bir kesim tarafından bilinen hikayeye göre Ali adlı bir çocuk, denizkızı tarafından emzirilmiş. İşte bölgede dilden dile dolaşan o hikaye...

Türkiye, geniş kültürüyle dünyanın her yerinden yabancı misafir ağırlamaya devam ediyor. Batısı ve doğusu ayrı zenginlikler taşıyan Türkiye'nin bilinmeyen de birçok hikayesi mevcut. Dünya genelinde sıklıkla inanılan ve dillendirilen denizkızı hikayesi ise ülkemizde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geniş bir kesim tarafından biliniyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN SAYFASINDA ANLATILIYOR

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşandığı iddia edilen tüyler ürpertici hikaye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sayfasından da vatandaşların ziyaretine sunuluyor. İşte Bakanlığın sayfasındaki denizkızı hikayesinin tamamı: "Akçakocalı bir aile deniz kıyısındaki tarlalarına açma yapıp soğan dikermiş. İyi de ürün alırlarmış. Çocukları Ali doğmuş aynı berekete ek. İlkbahar gelince soğanlar baş vermiş. Kadın bebeği Ali'yi de alıp gider olmuş soğan bostanına. İki defne ağacının arasına bir salıncak kurup, oğlunu sarıp sarmalayıp yatırırmış. Sonra eline çapasını alıp başlarmış çalışmaya. Ali uyuyup uyanıp da ağladığında koşup varırmış yanına. Bebek acıkmıştır deyip meme verirmiş. Bir gün yine aynı şey olmuş. Ama bir tuhaflık varmış. Ali'yi kundaktan çıkarmış çocuk ıslak. Üstelik meme de emmiyor. Kadın telaşlanmış acaba oğlum hastamı diye. Ertesi günü bir yandan çalışıyor, bir yandan da oğlunu gözlüyormuş.

"BEBEĞİ EMZİRMİŞ"

Bir ses duymuş birden, incecik bir ''Alii…'' diye sesleniyor. Etrafa bakınmış kimseler yok. Birden denizde bir kıpırtı sezmiş, bakmış ki, bir denizkızı, belden yukarısı insan, aşağısı balık. Yüzgeçleri üzerinde çıkmış denizden. Ali'nin salıncağına doğru yürüyor. Kalakalmış kadın olduğu yerde. Denizkızı varmış salıncağa, Ali'nin ellerini çözüp emzirmiş oğlanı. Sonrada geldiği gibi dönmüş denize. Kadın eve dönüp kocasına anlatmış olanları. Kocası düşünüp taşınmış. "Sakın dokunma, kimseye de anlatma, sonra kızar da bir zarar verir belki oğlumuza.'' Denizkızı her gün gelir bebeği emzirir ve denize dönermiş. Ali biraz büyüyüp memeden kesilince denizkızı bu kez gelir Ali'yi alır denize götürürmüş. Ana oğul gibi oynarlarmış denizde. Sonra Ali akşam çeşit çeşit balıkla geri dönermiş.

"DELİKANLI OLUP EVLENMİŞ"

Gün geçmiş, devran dönmüş, Ali delikanlı olmuş. Bir kıza sevdalanmış. Anasıyla babası varıp istemişler kızı. Düğün dernek kurulmuş Ali evlenmiş. Artık deniz kıyısındaki soğan bostanına Ali bakarmış. Bir gün karısıyla gitmiş bostana. Eline iki çakıl taşı alıp denize sokmuş ellerini ve vurmuş üç kez taşları birbirine. İnceden bir ses gelmiş uzaklardan ''Alii..''diye. Ardından denizkızı görünmüş uzakta. Ali'ye ve karısına uzun uzun bakıp dönmüş denizin derinliklerine.

"AKÇAŞEHİR DENİZKIZIYLA DOLMUŞ"

Ali sonraki günlerde ne kadar denize sokup ellerini çakıl taşlarını vurmuşsa da denizkızı gelmemiş. Karısı çok üzülmüş duruma Kendine bir şalvar yaptırmış. Denizkızının belden aşağısına benzeyen. Onu gören Akçaşehir kızları da bir biri ardına aynı şalvardan yaptırıp giymişler. Akçaşehir Denizkızıyla dolmuş.

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