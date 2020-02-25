George Clooney futbol takımı satın alıyor

Amerikalı ünlü sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist George Clooney'nin sahibi olduğu şirket, İspanya 2. Lig takımlarından Malaga'yı satın almak istiyor.



İspanya Kuçük Hissedarlar Başkanı Antonio Aguilera da bu gelişmeyi doğruladı. Aguilera, Clooney'in kulübün hisselerinin şu andaki sahibi Al-Thani ile görüşme halinde olduğunu da aktardı.



Öte yandan Aguilere, 'Malaga'da güçlü bir prodüksiyon şirketi var ve şu anda bir dizi de çekiliyor. Malaga'yı Avrupalı Hollywood'a dönüştürmek istiyorlar, zaten kulüp ile görüşüyorlar. Ancak Al-Thani'nin sunduğu ve kendi belirledikleri fiyat arasında şimdilik uçurum var' dedi. (Ajansspor)



David Beckham'ın Real Madrid formasıyla Malaga'ya attığı frikik golünü izliyoruz...







