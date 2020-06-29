George Floyd protestoları: 'Mahallemde yürümekten korkuyorum' dedi, şimdi yüzlerce kişiyle yürüyor - Son Dakika

George Floyd protestoları: 'Mahallemde yürümekten korkuyorum' dedi, şimdi yüzlerce kişiyle yürüyor

ABD'nin Nashville kentinde, George Floyd'un öldürülmesinden iki gün sonra "Mahallemde dolaşmaktan korkuyorum" diye mesaj atan Shawn Dromgoole adlı bir siyah, haftalardır yüzlerce kişiyle birlikte yürüyor.

ABD'nin Nashville kentinde, George Floyd'un öldürülmesinden iki gün sonra "Mahallemde dolaşmaktan korkuyorum" diye mesaj atan Shawn Dromgoole adlı bir siyah, haftalardır yüzlerce kişiyle birlikte yürüyor.

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29 yaşındaki Dromgoole'e destek için başlayan "Walk With Shawn" (Shawn ile Yürüyorum) yürüyüşleri ülkenin farklı kentlerine yayılan bir harekete dönüştü, Dromgoole en son 800 kişiyle birlikte yürüdü.

Dromgoole, 27 Mayıs'ta; Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden iki gün sonra, doğup büyüdüğü Nashville'de bir siyah olarak sokakta dolaşmaktan korktuğunu söyledi ve bu kaygısını "Nextdoor" adlı bir uygulama ve Facebook'tan paylaştı.

Shawn Dromgoole mesajında, "Dün mahallemde dolaşmak istedim. Ama evime sağ olarak döneme korkusu yüzünden kapıdan çıkamadım. Bugün de dolaşmak istedim. Ama yine yapamadım. Annemi aradım. Benimle yürüyebileceğini söyledi. Kimliği ve telefonumu yanıma aldım ve yürüdüm" dedi.

Beyaz komşulardan destek

CNN'in haberine göre Dromgoole'in mesajına 300'den fazla yorum geldi. Bu kişilerin hepsi, Dromgoole'a birlikte yürüme teklifinde bulundu.

Dromgoole, "Bir şey beklemiyordum. Sadece ne hissettiğimi yazmak istemiştim. Ama insanlar 'birlikte yürüyelim' deyince 'Tamam. O zaman yarın birlikte yürüyelim' dedim" diye konuştu.

Ertesi gün bir kişiyi bile tanımadığı mahallesinden neredeyse tamamı beyaz 75 kişi "Shawn'la Yürüyorum" sloganıyla Dromgoole'la yürümeye geldi.

Dromgoole mesajının sosyal medyada yayılmasından sonra mahallesinde dört kez daha yürüyüşe çıktı. Bunların her birinde en az 300'er kişiyle yürüdü. Sonuncusuna 800 kişi geldi.

Shawn Dromgoole daha sonra ülkenin farklı kentlerinden birlikte yürüme davetleri aldı.

Geçen Perşembe Ohio'da yürüyen Dromgoole, Şubat'ta beyazların çoğunlukta olduğu bir mahallede koşu sırasında vurulan Ahmaud Arbery'nin öldürüldüğü Brunswick'te, 2012'de Trayvon Martin adlı 17 yaşındaki siyahın vurulduğu Miami Gardens'ta ve 2014'te 12 yaşındaki Tamir Rice'ın hayatını kaybettiği Cleveland'da yürüyecek.

Kerry Conley adlı beyaz komşusunun organize ettiği yürüyüşlerde Dromgoole'a internet üzerinden yaklaşık 9.000 dolar yardım toplandı.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Nashville, Facebook, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:22 

Son Dakika Dünya George Floyd protestoları: 'Mahallemde yürümekten korkuyorum' dedi, şimdi yüzlerce kişiyle yürüyor - Son Dakika Dünya

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