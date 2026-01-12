ABD\'deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkumun öldüğü, 1 infaz koruma memuru ile 12 mahkumun yaralandığı bildirildi.
Yerel polisin yazılı açıklamasında, dün Washington Eyalet Hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavganın büyüdüğü belirtildi.
Kavgada 3 mahkumun öldüğü, yaralanan 1 infaz koruma memuru ve 12 mahkumun bölgedeki yakın hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. Yaklaşık 1550 mahkumun bulunduğu hapishanedeki olayın Georgia Ceza İnfaz Kurumu tarafından soruşturulduğu aktarıldı.
