Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı (2) - Son Dakika

Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı (2)
4 EV DAHA KARANTİNA ALINDIBatman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi, Kayapınar beldesinin Pınarbaşı Mahallesi ve Yemişli köyündeki 4 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi.
4 EV DAHA KARANTİNA ALINDI
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi, Kayapınar beldesinin Pınarbaşı Mahallesi ve Yemişli köyündeki 4 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine evler, karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 ev, karantinaya alınırken, filyasyon ekipleri de temaslı kişilere test işlemlerine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:23 Kaynak: DHA
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