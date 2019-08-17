Gercüş'te mevlit programı
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde hayatını kaybeden Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz için mevlit okutuldu.
Batman Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:25 Kaynak: AA
'ın Gercüş
ilçesinde hayatını kaybeden Hür Dava Partisi
(HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz için mevlit okutuldu. Diyarbakır
'da tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi
(DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde 9 Ağustos'ta hayatını kaybeden Yavuz için HÜDA PAR Gercüş İlçe Başkanlığında mevlit programı düzenlendi.
Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunduktan sonra tatlı dağıtıldı.
Mevlit programına, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın
, Kayapınar
Belde Belediye Başkanı Samir Özhan
, AK Parti
İlçe Başkanı Şefik Öner, MHP
İlçe Başkanı Burhan Keskin
, HÜDA PAR İlçe Başkanı Mehmet Dursun
ve vatandaşlar katıldı.
Satamadığı tonlarca domatesi tarlaya döktü İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı Adnan Menderes'in torunu, yeni partinin başına mı geçecek? Şemdinli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi