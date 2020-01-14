Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor - Son Dakika Spor

Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor

6 saat önce

Batman 1. Amatör Ligi A Grubu'nda Gercüşspor, evinde konuk ettiği Yenipınarspor'u 3-2 mağlup etti.

Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor, System.String[]

Batman 1. Amatör Ligi A Grubu'nda Gercüşspor, evinde konuk ettiği Yenipınarspor'u 3-2 mağlup etti.


Gercüşspor, Yenipınarspor'u 3-2 yendi. Gercüş ilçe stadında oynanan maçta Gercüşspor'un gollerini Hazni Şen, Egemen Akman ve Murat Şahin'den geldi. Gercüşsporlu futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevinci yaşadı.


Gercüşspor Başkanı Veysi Günaydın, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

Murat Şahin, Gercüş, Batman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan, kendisine takım bulması için ünlü menajer Mino Raiola'yı aradı
Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı Danla Bilic'e özenen Türk kadın, kendisine mesaj atan ünlü futbolcuları ifşa etti Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]