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Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor
6 saat önce
Batman 1. Amatör Ligi A Grubu'nda Gercüşspor, evinde konuk ettiği Yenipınarspor'u 3-2 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:21 Kaynak: İHA
Batman 1. Amatör Ligi A Grubu'nda Gercüşspor, evinde konuk ettiği Yenipınarspor'u 3-2 mağlup etti.
Gercüşspor, Yenipınarspor'u 3-2 yendi. Gercüş ilçe stadında oynanan maçta Gercüşspor'un gollerini Hazni Şen, Egemen Akman ve Murat Şahin'den geldi. Gercüşsporlu futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Gercüşspor Başkanı Veysi Günaydın, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - BATMAN
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