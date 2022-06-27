Gerdeğe hazırlanan damat en mutlu gününde şoka uğradı! Evine gelen damat arkadaşları tarafından yumurta ve una bulandı - Son Dakika
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Gerdeğe hazırlanan damat en mutlu gününde şoka uğradı! Evine gelen damat arkadaşları tarafından yumurta ve una bulandı

27.06.2022 13:25

Trabzon Araklı'da Yavuz Çebi ile Ayşegül Yılmaz çifti dünyaevine girdi. Gerdeğe girmek üzere evine gelen damat, arkadaşları ve akrabaları tarafından yumurtaya ile una bulanarak şok yaşadı.

Trabzon'da Yavuz Çebi ile Ayşegül Yılmaz hayatlarını birleştirdi. Damadı pistte uzun süre horon oynatan yakınları ve arkadaşları, düğün sonrası gerdeğe girmek üzere evine gelen damadı yörede gelenek haline gelen unlu, yumurtalı bir karşılama yaptılar.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Mutlu çiftin evlerine gireceği esnada akraba ve komşuları mutfaklarında ne bulduysa damadın başından aşağı döktüler. Un, şeker, yumurta, yağ ne varsa üzerine dökülen damat en mutlu gününde unutamayacağı bir şok yaşamış oldu.

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Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gerdeğe hazırlanan damat en mutlu gününde şoka uğradı! Evine gelen damat arkadaşları tarafından yumurta ve una bulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gerdeğe hazırlanan damat en mutlu gününde şoka uğradı! Evine gelen damat arkadaşları tarafından yumurta ve una bulandı - Son Dakika
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