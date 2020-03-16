Gerede'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gerede Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yıldırım Beyazıd, Hacı Emin Efendi, Tabakhane, Çataklı, Aşağı Tekke, Hz. Ömer ve Fatih Camileri şadırvan ve tuvaletleri dahil, ilçede bulunan mahalle camileri, Ramazan Dede Bilgievi ve tüm ATM'lerin dezenfekte edildiği, çalışmaların cami, kamu kuruluşları, halkın en çok kullandığı ortak noktalarda ve ihtiyaç duyulan yerlerde devam edeceği ifade edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Halkımızdan isteğimiz konuyla alakalı bakanlıkların resmi açıklamalarının takip edilmesi. Sosyal medyada okudukları her şeye inanmamaları ve tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması. Biz de belediye olarak tarafımıza gönderilen tüm bilgilendirme notlarını gerek hoparlör gerekse Whatsapp iletişim hatlarından yapmaya devam edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu virüsün zararlarından da en kısa sürede kurtulmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.