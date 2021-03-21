Gergerlioğlu'ndan gözaltı açıklaması: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? - Son Dakika

Gergerlioğlu'ndan gözaltı açıklaması: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur?

21.03.2021 15:16
Gergerlioğlu'ndan gözaltı açıklaması: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur?, System.String[]

Sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, "Bana yapılan haksızlığa karşı kamuoyunu bilgilendirmek için meşru hakkımı kullandım. Milletin Meclisinde milletin bir ferdinin bulunması suç mudur? Milletin meclisinde milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu. TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın ardından Meclis'te eyleme başlamıştı. Gergerlioğlu eyleminin 5'inci gününde polis tarafından gözaltına alındı. Abdest aldığı sırada gözaltına alındığı belirtilen Gergerlioğlu, pijama ve terlikleriyle götürülürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

SLOGAN ATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada Gergerlioğlu'nun başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarılırken, "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek, Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

POLİS İDDİALARI SORDU

Gözaltıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, polislerin "TBMM'de milletvekilliğiniz düşmesine rağmen kalmaya devam ederek buradan sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ve video paylaşımları yaptığınız yönündeki iddialar ile ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusunu yönelttiklerini aktardı.

"MİLLETİN MECLİS'İNDE MİLLETİN FERDİNİN BULUNMASI SUÇ MUDUR?"

"Milletin Meclis'inde milletin bir ferdinin bulunması suç mudur?" ifadelerine yer vererek, "Milletin meclisinde milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu. TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir. Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM bulunmam açıklamalar yapmamdan daha doğal bir şey olamaz. Anayasamız ifade özgürlüğünü tanır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunun bir vatandaş için en geniş halini sunar. Esas olan vatandaşların özgürlüğü hakkı ve hukukudur. 83 milyon kişinin sorunları halletmek için başvuracağı yer TBMM'dir ve ne üzücü ki milletin meclisinde neden bulunduğum bana sorulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BANA GÖSTERİLEN VİDEO GÖRÜNTÜLERİ BENİMLE ALAKALI DEĞİLDİR"

Terör örgütü lehine slogan atmadıklarını da savunan Gergerlioğlu, "Genel Kurul kapısından çıktığımızda gazeteciler video çekimi yapıyordu ve biz HDP Grup toplantı odasına gidene dek bu çekimleri devam ettirdiler. Çekim kayıtları gazetecilerdedir. Bana gösterilen video görüntüleri benim ve içinde bulunduğum topluluk ile alakalı değildir" dedi.

"SAĞ İKİ EL PARMAĞIMI KULLANMAKTA ZORLANIYORUM"

Gözaltına alınma haliyle ilgili "Sanırım kamuoyuna uygunsuz görüntümün servis edilmesi için özellikle yapıldı" diyen Gergerlioğlu ibadet özgürlüğünün de engellendiğini söyledi. Gergerlioğlu "Güç kullanma esnasında sol ön kolumda ekimozlar oluşmuştur. Boynumda kas ağrıları oluşmuştur. Sağ iki el parmağımı da kullanmakta zorlanıyorum" şeklinde konuştu.

Gergerlioğlu'ndan gözaltı açıklaması: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gözaltı, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gergerlioğlu'ndan gözaltı açıklaması: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? - Son Dakika


Son Dakika

Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor "Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı
Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar         
14:52
F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi         
14:41
Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu         
14:20
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı         
13:25
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak         
12:29
Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi         
11:58
Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti         
10:14
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 15:26:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gergerlioğlu'ndan gözaltı açıklaması: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei