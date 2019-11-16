Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm deposunda yangın
Son Dakika Güncel Geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

Geri dönüşüm deposunda yangın

6 saat önce

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Erenler ilçesindeki geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere 8 araç ve 25 personelle müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması devam ediyor.

Bu arada 14 Kasım'da geri dönüşüm deposunun başka bir bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansta tedavi edilmişti.

Geri dönüşüm deposunda yangın

Sakarya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun
Şişli'de yangın paniği! Binadakiler hemen tahliye edildi Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 04:38:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]