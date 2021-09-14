Geri dönüşüm fabrikasında akıma kapılan işçi öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'da geri dönüşüm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Elalyan (26) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Elalyan, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elalyan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.