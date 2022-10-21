Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi - Son Dakika
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Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi

21.10.2022 00:09

Türkiye'deki bir geri dönüşüm tesisinde çalışan vatandaş, çöp yığınlarının arasında gram altınlardan yapılmış altın bileklik buldu. Altın bilezikle video çeken vatandaş, tüm ev hanımlarına seslenerek, "Çiğköfte yoğururken kenara koyuyorsunuz, sonra çöplerle birlikte buraya geliyor. Lütfen dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bir geri dönüşüm tesisinde görevli vatandaş, çöplerin ayrıştırılması sırasında hayli değerli olarak bilinen ve altınlardan yapılan bilekliği buldu. Önce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş, daha sonra video çekmeye karar verdi.

İLGİNÇ BİR YERDE DURURKEN BULDU

Bilekliği, çok ilginç bir yerde bulduğunu belirten vatandaş, "Bakın, bakın nerede buldum. Çiğköfte yoğururken çıkarıyorsunuz, sonra unutuyorsunuz. Çöp atarken araya karışıp, buraya kadar geliyor" dedi.

"LÜTFEN DİKKAT EDİN"

Konuşmasında ev kadınlarına seslenen vatandaş, "Evi temizlerken çıkaranlar da oluyor. Lütfen dikkat edin" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının videoya yaptığı, "O benim düğünümden kalma kanka", "Çiğköfte 45 bin TL'ye patladı" şeklindeki yorumlar ise okuyanları güldürdü.

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Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi - Son Dakika
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