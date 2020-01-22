Geri sayım başladı

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6 saat önce

24 kişilik ekip, 24 Sezen Aksu şarkısıyla 24 Ocak'ta Maslak Uniq Hall'de seyirci ile buluşacak.

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24 kişilik ekip, 24 Sezen Aksu şarkısıyla 24 Ocak'ta Maslak Uniq Hall'de seyirci ile buluşacak. Oyunun kadrosunda Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman yer alıyor. Oyun, bir Ege kasabasında geçiyor ve seksenler döneminin esintilerini Sezen Aksu şarkılarıyla sunuyor. Oyuncular, 3 aydır hem şan dersi alıyor, hem de koreografi çalışıyor. Biletleri günden öncesinden tükenen " İzmir'in Kızları"nın yazarı Serdar Saatman, yönetmeni Gaye Cankaya, koreografisi Selçuk Borak ve müzikleri Murat Cem Orhan imzası taşıyor.

Sezen Aksu, Maslak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:57 
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