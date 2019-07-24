Gerileme: Pedrinho'nun İlk Korintliler Amacı
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Pedrinho, 2017'deki Corinthiansin için ilk profesyonel golünü attı. Forvet, Copa Sudamericana'daki Arena'da Patriotas karşısında filenin arkasına çarptı.
Pedrinho, 2017'deki Corinthiansin için ilk profesyonel golünü attı. Forvet, Copa Sudamericana'daki Arena'da Patriotas karşısında filenin arkasına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06
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