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Gerileme: Pedrinho'nun İlk Korintliler Amacı

27 dakika önce

Pedrinho, 2017'deki Corinthiansin için ilk profesyonel golünü attı. Forvet, Copa Sudamericana'daki Arena'da Patriotas karşısında filenin arkasına çarptı.

Pedrinho, 2017'deki Corinthiansin için ilk profesyonel golünü attı. Forvet, Copa Sudamericana'daki Arena'da Patriotas karşısında filenin arkasına çarptı.
Gerileme: Pedrinho'nun İlk Korintliler Amacı
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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