Son Dakika Haberleri: Germencik boğa güreşini bekliyor
Son Dakika Güncel Haber

Germencik boğa güreşini bekliyor

12 dakika önce

Germencik Belediyesinin katkılarıyla 6 Haziranda Ortaklar Arena da Bozköy Ortaklar Boğa Güreşi Festivali düzenlenecek.

Germencik boğa güreşini bekliyor, System.String[]
Germencik Belediyesinin katkılarıyla 6 Haziranda Ortaklar Arena da Bozköy Ortaklar Boğa Güreşi Festivali düzenlenecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen boğa güreşleri, kıran kırana mücadelelere sahne olacak.

Germencik Belediyesi ve Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği'nin katkılarıyla yapılacak olan güreşte yaklaşık 60 çift boğa rakipleriyle karşılaşacağı anı bekliyor. 6 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek festival, gün boyu sürecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen festivalde Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla'dan toplam 60 çift pehlivan boğa güreşecek.

Güreşler baş üstü, baş, süper baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, büyük ayak, deste ve tozkoparan, olmak üzere toplam 9 kategoride yapılacak. 23 kupa güreşinin gerçekleştirileceği festivalde kategorilerden birincilikle çıkan şampiyon boğaların sahiplerine yaklaşık 120 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş düzenlenecek olan boğa güreşi ile ilgili olarak "Bir Yörük kültürü olan Boğa güreşinin ülkemizin gelenek ve göreneklerinden olduğunu biliyoruz. Güreşe katılacak olan 60 çift Boğamıza ve sahiplerine 6 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan güreşte başarılar diliyorum" dedi - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Bozköy, Ortaklar, Germencik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor Son Dakika! YSK'nın olay yaratan kararına Erdoğan'dan ilk yorum: Yanlış anlaşılma var, itirazımızı yaptık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Germencik boğa güreşini bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]