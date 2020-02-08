Germencik'in meşhur "ekşili tavuk" yemeği için patent başvurusu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Germencik'in meşhur 'ekşili tavuk' yemeği için patent başvurusu yapıldı - Son Dakika

Germencik'in meşhur "ekşili tavuk" yemeği için patent başvurusu yapıldı

6 saat önce

Germencik Belediyesi, bölgeyi ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de ikram edilen "ekşili tavuk" yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Germencik Belediyesi, bölgeyi ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de ikram edilen "ekşili tavuk" yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

AA muhabirine açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yöreye özgü "ekşili tavuk" yemeğinin halk tarafından çok sevildiğini söyledi.

Yemeğe tadını veren yediveren üzüm koruğu ekşisinin de çok özel bir lezzet olduğunu aktaran Öndeş, şöyle konuştu:

"Bu yemek, bölgeyi ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de ikram edilmiş. Yemek, Kadir Bingül tarafından Atatürk'e sunuluyor ve kendisi bundan çok memnun kalıyor. Hatta Hıdırbeyli halkına da askere sahip çıktığı için bir madalya gönderiyor. Madalya şu anda belediyede sergileniyor. Bu yemeğe, Atatürk'ün beğendiği bir lezzet olmasından dolayı da sahip çıktık."

Yemekte kullanılan tüm malzemenin Germencik'e özgü ürünlerden oluştuğunu dile getiren Öndeş, bu lezzeti tescilleyip tüm Türkiye'nin beğenisine sunmak istediklerini kaydetti.

Yemeğin ustalarından Hasan Akın ise yaşlılardan aktarılan yemeği, ilçeye özgü bir lezzet olarak sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Akın, yemeğin tarifini şu sözlerle aktardı:

"Önce tavuğu bir süre haşlıyoruz. Ardından zeytinyağında kızarttıktan sonra tekrar haşlamaya işlemine geçiyoruz. Suyun içerisine soğan, sarımsak, domates püresi, kara biber, kırmızı toz biber ve yediveren üzüm koruğundan elde dilen ekşiyle sosladıktan sonra yemeği hazır hale getiriyoruz."

Germencik'in meşhur ekşili tavuk yemeği için patent başvurusu yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:23 Kaynak: AA
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