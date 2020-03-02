Gerze HEM Judo ilklere doymuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Gerze HEM Judo ilklere doymuyor - Son Dakika Spor

Gerze HEM Judo ilklere doymuyor

6 saat önce

Gerze Halk Eğitim Merkezi(HEM) Judo Takımı elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

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Gerze Halk Eğitim Merkezi(HEM) Judo Takımı elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.


Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu tarafından Bilecik'te düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Sinop'u, Gerze Halk Eğitim Merkezi(HEM) Judo Takımı temsil etti. Tarihinde bir ilke imza atan Gerze Halk Eğitim Merkezi Judo Takımı yapılan müsabakalardan önceki şampiyonalarda olduğu gibi yine eli boş dönmedi.


Evine dereceyle gönen HEM Judo Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda 50 kg Enes Kılıçalp Türkiye 2.si, 73 kg Tolga Altun Türkiye 2.si, 70 kg Beyza Özcan Türkiye 2.si, 66 kg Ali Arda Aksu, Türkiye 3.sü, 90 kg Özgün Yenice Türkiye 3.sü, 52 kg Yasemin Çoban Türkiye 3.sü, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda 44 kg İrem Çelik Türkiye 2.si ve 100 kg Baran Akpınar Türkiye 5.si oldu. HEM Judo Ekibi hocaları gösterdiği desteklerden dolayı eski Gerze Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Gerze Milli Eğitim Müdür Vekili Kulüp Başkanı Nazım Aksu, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İpek Yılmaz ve esnaf Hasan Kandemir'e teşekkürlerini sundu.


Tüm sporcular müsabakada aldıkları madalyaları gazilere ve şehitlere armağan ettiler. - SİNOP

Türkiye, Gerze, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:26 Kaynak: İHA
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