Gevrek: "Bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gevrek: 'Bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi' - Son Dakika Spor

Gevrek: "Bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi"

6 saat önce

Isparta'da 28 branşta spor faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Gevrek:

Isparta'da 28 branşta spor faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor.


Özellikle yaz döneminde açılan ücretsiz spor okullarından seçilen sporcuların, yaptıkları çalışma ve elde ettikleri başarıyla milli takıma yükselmeleri ayrı bir gurur kaynağı olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de bu yıl önemli dereceler elde eden kentin başarılı sporcuları ise milli takıma bir adım daha yaklaşıyor.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, farklı branşlarda yeni seçilen milli sporcular ile Türkiye dereceleriyle önümüzdeki dönemde milli takım kadrolarında yer alacak sporcularla bir araya geldi. Ziyarette başarının mimarları antrenör ve beden eğitim öğretmenleri de hazır bulundu. Sporcuları makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sporcularla tek tek sohbet etti.


Gevrek: "Bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi"


Ziyarette konuşan İl Müdürü Murat Gevrek, "Kent olarak göğsümüz kabartan bir tablo ile karşı karşıyayız. Isparta'mızın gururu olan gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımız ile geleceğin milli sporcularımızın üstün gayretleri, azim ve inançlarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetiştirilmelerinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere, antrenör ve beden eğitim öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi. Bu konuda katkı sunan başta Bakanımız, Milletvekillerimiz ve Valimize teşekkür ediyorum" dedi.


Bilge: "Çocuklarımızı spora ne kadar çok yönlendirirsek, sporu sevdirirsek başarı o kadar artıyor"


Ziyarette konuşan Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge ise, "Son dönemde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaptığımız yaz ve kış okulları faaliyetleri ile daha çok çocuğa ulaşmaya başladık. Zaman içerisinde ulaştığımız bu çocuklar kendilerini geliştirerek milli sporcu sayımıza pozitif bir değer katıyor. Çocuklarımızı spora ne kadar çok yönlendirirsek, sporu sevdirirsek başarı o kadar artıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak antrenör ekibimiz çok iyi. Bu ekip birlikteliği ve uygun şartlar bir araya gelince Isparta olarak başarılı bir duruma geldik. Bu başarının elde edilmesinde desteğini her zaman hissettiğimiz İl Müdürümüz Murat Gevrek'e sporcularımız ve antrenörlerimiz adına sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Murat Gevrek, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı
Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, kocası Lucas Hernandez'e baklava götürdü Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gevrek: "Bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]