Geyikli zeytin yağı için coğrafi işaret süreci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geyikli zeytin yağı için coğrafi işaret süreci - Son Dakika

Geyikli zeytin yağı için coğrafi işaret süreci

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde hazırlanan zeytin yağı için "Geyikli Zeytinyağı Coğrafi İşaret Toplantısı" düzenlendi.

Geyikli zeytin yağı için coğrafi işaret süreci, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde hazırlanan zeytin yağı için "Geyikli Zeytinyağı Coğrafi İşaret Toplantısı" düzenlendi.

Geyikli Çok Programlı Anadolu Lisesinde Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdür Ramazan Eren, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Başak Egesel, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak coğrafi işaret konusunda ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Bir sonraki zeytin hasat şenliğini zeytin festivaline dönüştürmek istediklerini anlatan Oruçoğlu, "Sayın Kaymakamımız Dr. Hacı Arslan Uzan olmak üzere Geyikli Zeytinyağı Coğrafi İşaretinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.


ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım ise katılımcılara zeytin ve zeytin yağı konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan da Çanakkale'nin turizm ve tarım konusunda çok avantajlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce coğrafi işaret alan Ezine Peynirinin yanında Geyikli Zeytinyağının da coğrafi işaret alması ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Ulusal coğrafi işaretin yanında Avrupa Birliğinden de coğrafi işaret tescil alınması gerekmektedir. Coğrafi işaret ile ilgili yapılan işlemlerde sadece devlet kanalı ile değil, sektörde bulunan her kesimin bu konuda görevini yapması gerekmektedir."

Konuşmaların ardından hazırlanacak protokolün 1 Mart tarihine kadar Türk Patent Enstitüsüne sunulacağı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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