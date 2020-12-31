Geylani: "Tatvan tek seferde tarihinin en büyük yatırımına kavuşuyor" - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Sapor Barajı'nın girişimler sonucu 2021 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

Başkan Geylani, yaptığı açıklamada, "İlçemiz için can suyu olacak ve planlama çalışmalarına 1991 yılında başlanan Sapur Baraj projesi büyük uğraşlar neticesinde 2021 yılı yatırım programına alındı. Sapor Barajı projesi, geçen yıldan bu yana yaptığımız fizibilite çalışmaları ve gerçekleştirdiğimiz girişimler sonucu da 2021 yılı yatırım programına alındı. 640 milyon TL'ye mal olacak proje, Tatvan tarihinde tek seferde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve projenin hayata geçirilmesinde büyük destekleri olan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e teşekkür ederim" dedi.

640 milyon TL'ye mal olacak Sapor Barajı projesi, 461 metre gölet uzunluğu, 85 metre gövde yüksekliği ve 7 bin hektarlık sulama alanına sahip olacağı bildirildi. - BİTLİS