Gezer Ayakkabı\'dan yeşil enerji hamlesi

23.01.2026 17:18
Gezer Ayakkabı, üretim süreçlerini yenilenebilir enerjiyle desteklemek amacıyla fabrika çatılarına güneş panelleri kurdu.

Gezer Ayakkabı, üretim süreçlerini yenilenebilir enerjiyle desteklemek amacıyla fabrika çatılarına güneş panelleri kurdu. Fabrika çatılarına kurulan güneş panelleriyle yüzde 75 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Son yıllarda sanayi tesisleri, artan enerji maliyetleri ve çevresel sorumluluklar doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneliyor. Bu kapsamda birçok üretim tesisi, geniş çatı alanlarını güneş enerjisi santrallerine dönüştürerek elektrik ihtiyacının büyük bölümünü yerinde karşılamaya başladı. Ayakkabı sektörünün köklü markalarından Gezer Ayakkabı, üretim süreçlerini yenilenebilir enerjiyle desteklemek amacıyla fabrika çatılarına güneş panelleri kurdu. Şirket, bu yatırımla birlikte enerji maliyetlerini düşürürken çevre dostu üretim anlayışını da güçlendirmeyi hedefliyor. Üretim tesislerinin çatılarına kurulan yüksek verimli güneş panelleri sayesinde yıllık 3 bin 802 MWh elektrik enerjisi üretilecek. Söz konusu üretim, tesislerin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini karşılıyor. Kullanılan yeni nesil panellerin bulutlu havalarda dahi enerji üretimine devam edebildiği belirtilirken, projenin markanın uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne de katkı sağlaması bekleniyor.

"Yıllık 100 bin ağaç eşdeğeri kazanım

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gezer Ayakkabı Genel Müdürü Osman Özalp, güneş enerjisi yatırımlarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Özalp, proje sayesinde her yıl binlerce ton karbondioksit salımının önlendiğini belirterek, "Bu kazanım, yılda yaklaşık 100 bin yeni ağacın doğaya kazandırılmasına eşdeğer bir çevresel fayda sağlıyor. Fosil yakıt kullanımının azaltılmasıyla birlikte hava kalitesinin korunmasına ve sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesine katkı sunuluyor" dedi.

Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum zorunluluğu

Özalp ayrıca, Avrupa Birliği tarafından uygulamaya alınan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile çevreci üretimin ihracatçı firmalar için zorunluluk haline geldiğini hatırlattı. Bu yatırım sayesinde Özalp, şirketin özellikle Avrupa pazarı başta olmak üzere uluslararası alanda 'çevre dostu üretici' kimliğini güçlendirdiği ifade etti. Güneş enerjisi yatırımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın uluslararası platformlarda vurguladığı yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele vizyonuyla da örtüştüğünü belirten Özalp, "Bu proje bizim için yalnızca bir tasarruf kalemi değil; yaşadığımız çevreye ve gelecek nesillere karşı bir sorumluluğun ifadesidir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

