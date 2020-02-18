Gezi Parkı Davası'nda karar çıktı: 9 sanık beraat etti (2) - Son Dakika

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala , gazeteci Can Dündar , Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora 'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın " Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. duruşmasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 kişiye beraat kararı verilirken 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılarak "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi.

9 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Silivri'de görülen duruşmada Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Mala zarar verme", "Nitelikli yağma", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "Kasten yaralama", "Tabiat ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet" suçlarından hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından beraat kararı verildi. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesi yönünde karar çıktı.

FİRARİ SANIKLAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI KALDIRILDIAyşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

- İstanbul