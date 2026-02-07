Gıda Denetiminde 1815 İşyeri Ceza Aldı - Son Dakika
Gıda Denetiminde 1815 İşyeri Ceza Aldı

Gıda Denetiminde 1815 İşyeri Ceza Aldı
07.02.2026 11:22
Tarım Bakanı Yumaklı, ocakta yapılan denetimlerde 1815 işletmeye idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak ayında yapılan 72 bin 416 gıda denetiminde 1815 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1-31 Ocak tarihleri arasında yurt genelinde toplam 72 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1815 işletmeye idari yaptırım, 139 milyon 684 bin 713 TL idari para cezası uygularken, 24 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İşini hakkıyla yaparak vatandaşlarımızın sağlığını koruyan, güvenilir gıdaya erişimlerini temin eden esnaf, işletme ve firmalara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
