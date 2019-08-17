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Giorgi Arabidze Adanaspor'da

6 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Giorgi Arabidze Adanaspor'da, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Adanaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon NC Nacional'de forma giyen 21 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Nacional'da çıktığı 12 maçta 1 gol kaydeden genç futbolcu, Adanaspor yönetim kurulu üyelerinden Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelerek, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Arabidze, Adanaspor forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Burada çok güzel zaferler elde edeceğimden hiçbir şüphem yok. Transferimde emeği geçek herkese teşekkür ederim" dedi.

Futbola Gürcistan'ın FC Locomotive takımında başlayan Arabidze, sırasıyla Shaktar II ve Nacional'de forma giydi. - ADANA
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
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