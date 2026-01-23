Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bizzat katıldığı denetim sırasında üst katında alkol servisi yapıldığı iddia edilen bir tekel bayisinin ruhsatını iptal etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Ruhsat iptaline ilişkin denetim sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Başkan Bahadır, üst katta alkol alırken yakalanan şahıslara "Bakın şunu söylüyorum; İçki içmek serbest... Meyhanede, restoranda, evde... Ama burada yasak..." diyerek durumu anlattı.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Ardından zabıta ekiplerine dönen Başkan Bahadır, "Mühürlüyorsunuz, ruhsatı da iptal ediyoruz" dedi. Sosyal medyada gündem olan görüntünün altına yapılan yorumlarda bir kesim Başkan Bahadır'a hak verirken bir kesim de "Adam dükkanının üstünde eşiyle dostuyla oturup içemez mi?" diyerek kararı eleştirdi.