Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı - Son Dakika

Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı

23.11.2020 15:46
Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı, System.String[]

Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı.

Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı. Tam donanımlı kombine kanal temizleme aracı ve arama kurtarma aracı düzenlenen törenle tanıtıldı.

Giresun Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne ve İtfaiye Müdürlüğüne alınan yeni araçlarını tanıttı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne alınan ve Türkiye'de 82 tane bulunan tam donanımlı kombine kanal temizleme aracı, kanalizasyonlarda oluşabilecek tıkanmaları açarak temizliğini yapabiliyor. İtfaiye Müdürlüğüne alınan arama ve kurtarma aracı ise meydana gelebilecek yangın ve trafik kazaları gibi olaylarda öncü araç olarak olay yerine hızlı bir şekilde müdahale edebilecek.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediyeye alınan araçların birçok kolaylığı sağlayacağını ifade ederek, "Soz konusu aracımız kombine vidanjör diye tabir ediliyor. Aracımızın maliyeti 3 milyon 550 bin liradır. Bu araçlarımız hem kanal açmayı ve içerisindeki toprak, çamur ve taş gibi kanal içerisindeki tıkanmayı açmayı hem de jetleme yöntemiyle temizlik yapmayı tek bir araç içerisinde yapıyor. Türkiye'de 82 tane var. Ayrıca bu aracımızın 5 bin litrelik temiz su tankı var. Aracımız kanalı temizledikten sonra temiz su basarak kanalı temiz bir hale getiriyor. Yine aracımız kanala gelen malzemeleri kum, çakıl ve parke taşı farketmeksizin çekerek 9 bin litre hacimli atık tankına taşımaktadır. Bölgemizde yakın bir zamanda sel felaketi yaşandı. Bu sel felaketinde bu tür araçların bize ne kadar gerekli olduğunu gördük. Biz bu araçlarımızla alakalı zaman zaman temizlemeler yapıyorduk ama yüksek miktarda kiralar veriyorduk bu araçlara. Dolayısıyla artık bu aracımızla özel bir ekip oluşturuyoruz. Bu ekip 12 ay boyunca şehrimizin bütün alt yapısında tıkanan yerlerde ve tıkanma ihtiyacı olan yerlerde yoğun bir çalışma başlatacak" dedi.

Başkan Şenlikoğlu, arama kurtarma aracıyla ilgili olarak, "Diğer bir aracımız olan 400 bin lira maliyeti olan öncü aracımız itfaiyeden önce gidip hem yangınlarda hem de trafik kazalarında kesici ve delici aletleri var içerisinde tam donanımlıdır. Atlama yatağı, kurtarma sedyesi ve kurtarma ekipmaları var. Şehrimizde oluşabilecek yangın ve trafik kazaları gibi birçok olayda asıl ekip gelene kadar öncü araç olarak müdahale edecek" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı
Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı
Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı
Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı
Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı
Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı
Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı

Arama Kurtarma, Giresun, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı - Son Dakika


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