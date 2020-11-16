Giresun Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarında üst yapı çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi Yeşilkent Sokak ile Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesi'nde kaldırım yenileme ve Teyyaredüzü Mahallesi Aydınlar Sokak'ta ise yeni kilit parke döşeme işlemi gerçekleştiriliyor.

Sokaklara yeni bir görünüm kazandıran ve yayaların yürüyüş yolunu modernize eden ekipler, kısa sürede bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.

Kent genelinde bozulan yolların onarımı ve yayaların rahat ulaşımı için kaldırımları yenileme çalışmaları devem edecek.