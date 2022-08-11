Denizde akıntıya kapılan 2 çocuğu ekipler kurtardı

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Gemilerçekeği mahallesi Çırakderesi sahil mevkiinde denize giren 2 kız çocuğu akıntıyla açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi. O anları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Ütü Arama Kurtarma ekipleriyle Sahil Güvenlik görevlileri müdahalesi sonucu isimleri öğrenilemeyen 10 ve 12 yaşlarında çocuklar sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen kız çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN