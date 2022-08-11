Denizde akıntıya kapılan 2 çocuğu ekipler kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde akıntıya kapılan 2 çocuğu ekipler kurtardı

11.08.2022 18:00
Denizde akıntıya kapılan 2 çocuğu ekipler kurtardı

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi kurtardı.

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Gemilerçekeği mahallesi Çırakderesi sahil mevkiinde denize giren 2 kız çocuğu akıntıyla açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçirdi. O anları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Ütü Arama Kurtarma ekipleriyle Sahil Güvenlik görevlileri müdahalesi sonucu isimleri öğrenilemeyen 10 ve 12 yaşlarında çocuklar sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen kız çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

YORUMLAR
500
Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Giresun, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde akıntıya kapılan 2 çocuğu ekipler kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Denizde akıntıya kapılan 2 çocuğu ekipler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement