Giresun'da çekici ile otomobil tünelde çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Giresun- Trabzon kara yolu Tirebolu büyük tünelinde, Sedai Topçu'nun kullandığı 28 AAH 100 plakalı çekici ile aynı istikamette seyreden Celal Erol yönetimindeki 52 EC 272 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Hatice Kestane olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Erol, Metine Kestane ile Kerem ve Yeter Kuşluhan yaralandı.
Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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