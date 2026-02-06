Giresun\'da Deprem Şehitlerine Anma

Giresun'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
İl Müftülüğü ile AFAD Müdürlüğü işbirliğinde Hacı Miktat Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.
AFAD personelince vatandaşlara ikramda bulunuldu, afet farkındalığı bilgileri içeren broşür dağıtıldı.
Programa, Giresun AFAD Müdürü Ahmet Tuğhan Sakarya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Espiye ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen programda da depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
